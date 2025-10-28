  • Спортс
  • «Не красная даже при Негрейре». Беллингем отреагировал на призыв Педри удалить Джуда, дернувшего его за голову в класико, когда хавбек «Барсы» сидел на газоне
«Не красная даже при Негрейре». Беллингем отреагировал на призыв Педри удалить Джуда, дернувшего его за голову в класико, когда хавбек «Барсы» сидел на газоне

Джуд Беллингем сыронизировал о судействе в пользу «Барселоны» во время класико.

«Реал» обыграл каталонский клуб со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги. Победный мяч в ворота каталонцев на 43-й минуте забил Джуд Беллингем, замкнув скидку партнера.

В одном из моментов матча хавбек мадридцев коснулся головы Педри, когда тот сидел на газоне после подката на нем, и слегка дернул голову вверх, призывая соперника подниматься. Полузащитник «Барсы» почувствовал руку англичанина и упал.

Судья Сесар Сото Градо не обратил внимания на эпизод. Педри же потребовал удаления Беллингема, который возразил, что не заслуживает красной карточки.

«[Это не красная] даже при Негрейре», – сказал игрок «Реала» арбитру. Кадры с этими словами были показаны в программе El Día Después на Movistar+.

Изображение: кадр из эфира Movistar+

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca

