«Не красная даже при Негрейре». Беллингем отреагировал на призыв Педри удалить Джуда, дернувшего его за голову в класико, когда хавбек «Барсы» сидел на газоне
«Реал» обыграл каталонский клуб со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги. Победный мяч в ворота каталонцев на 43-й минуте забил Джуд Беллингем, замкнув скидку партнера.
В одном из моментов матча хавбек мадридцев коснулся головы Педри, когда тот сидел на газоне после подката на нем, и слегка дернул голову вверх, призывая соперника подниматься. Полузащитник «Барсы» почувствовал руку англичанина и упал.
Судья Сесар Сото Градо не обратил внимания на эпизод. Педри же потребовал удаления Беллингема, который возразил, что не заслуживает красной карточки.
«[Это не красная] даже при Негрейре», – сказал игрок «Реала» арбитру. Кадры с этими словами были показаны в программе El Día Después на Movistar+.
Изображение: кадр из эфира Movistar+
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).