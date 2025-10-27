Депутат Милонов о попытке похищения Мостового: «Уровень безопасности определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли – хорошо работают»

Виталий Милонов похвалил полицию за действия в ситуации с похищением Мостового.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » Андрея Мостового попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Суд арестовал на 2 месяца подозреваемых по делу.

«Уровень безопасности в обществе определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли их, обнаружили. Это показывает, что полицейские хорошо работают.

А Мостовой молодец, что отбился. Значит, все нормально с физическим состоянием. Нужно было еще по кумполу настучать», – сказал депутат Госдумы.

