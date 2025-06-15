IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону 2025 года

Международный союз биатлонистов отменил летний чемпионат мира в 2025 году.

Решение связано с низкой популярностью турнира со стороны спортсменов, болельщиков и спонсоров.

С 2026 года летний ЧМ будет проводиться один раз в два года. IBU планирует провести работу для улучшения качества соревнований.

В 2025 году IBU сосредоточится на проведении нового фестиваля Loop One, который пройдет в октябре в Мюнхене.