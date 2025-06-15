IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону 2025 года
Международный союз биатлонистов отменил летний чемпионат мира в 2025 году.
Решение связано с низкой популярностью турнира со стороны спортсменов, болельщиков и спонсоров.
С 2026 года летний ЧМ будет проводиться один раз в два года. IBU планирует провести работу для улучшения качества соревнований.
В 2025 году IBU сосредоточится на проведении нового фестиваля Loop One, который пройдет в октябре в Мюнхене.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport5.by
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