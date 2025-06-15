0

IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону 2025 года

Международный союз биатлонистов отменил летний чемпионат мира в 2025 году.

Решение связано с низкой популярностью турнира со стороны спортсменов, болельщиков и спонсоров.

С 2026 года летний ЧМ будет проводиться один раз в два года. IBU планирует провести работу для улучшения качества соревнований. 

В 2025 году IBU сосредоточится на проведении нового фестиваля Loop One, который пройдет в октябре в Мюнхене.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport5.by
logoчемпионат мира по летнему биатлону
летний биатлон
logoIBU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «В IBU открыто говорят, что вопрос о возвращении россиян даже не рассматривается. Они настроили против нас все федерации биатлона»
713 июня, 18:50
Бажин о фразе «7-8 россиян могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира»: «Список даже больше. Про себя я тоже не забываю»
239 июня, 08:12
Александр Тихонов: «Норвежец, имея на счете миллиард, может умереть с голоду. Это самые страшные скупердяи на земном шаре»
554 июня, 09:37
Главные новости
Йоханнес Бо пробежал марафон по пересеченной местности в Норвегии
вчера, 20:00
Дмитрий Васильев: «В IBU открыто говорят, что вопрос о возвращении россиян даже не рассматривается. Они настроили против нас все федерации биатлона»
713 июня, 18:50
Александр Пак: «У нас ситуация не похожая на лыжную. Вопрос допуска в ближайшее время вообще не рассматривается»
113 июня, 18:46
Братья Бо и Долль выступят в гонке легенд на турнире City Biathlon в Дрездене
13 июня, 16:15
Александр Тихонов: «Сегодня российский спорт выживает, кругом все платное, а зарплаты – нищенские. У нас процветает только футбол в плане финансов»
4413 июня, 11:30
Васильев о патриотизме в России и США: «У нас есть гордость за страну и флаг, а в Америке больше прагматизм: выгодно или нет»
2713 июня, 10:25
Дмитрий Губерниев: «Отсутствие новостей о допуске – это руководство к действию: что мы еще должны сделать, чтобы зимний сезон в России был интересен зрителю»
1112 июня, 19:21
Лу Жанмонно: «Не уверена, что Большой хрустальный глобус сильно изменил бы мою жизнь или уровень моего счастья»
211 июня, 19:22
Тихонов об «Олимпиаде на стероидах»: «Пусть американцы травятся на здоровье и соревнуются между собой – с теми, кому это разрешено»
211 июня, 16:01
Васильев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это будет уже не спорт, а гонка на выживание. Спорт превратится в зрелище монстров, а не людей»
311 июня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32