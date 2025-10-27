«Фенербахче» Тедеско не проигрывает месяц: 5 побед и ничья. В сентябре писали о возможном увольнении экс-тренера «Спартака»

«Фенербахче» Доменико Тедеско не проигрывает 6 матчей подряд.

Сегодня команда экс-тренера «Спартака» разгромила «Газиантеп » (4:0) в выездном матче турецкой Суперлиги.

В шести последних матчах во всех турнирах «Фенербахче » одержал пять побед и один раз сыграл вничью.

Месяц назад сообщалось , что Тедеско могут уволить на фоне неудачного старта. В октябре руководство клуба передумало .