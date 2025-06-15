Часть игроков «Окленд Сити» не приехала на КЧМ – им не дали отпуск на работе, заявил тренер. Новозеландцы сыграют с «Баварией», «Бенфикой» и «Бокой»

Тренер «Окленд Сити» заявил, что не всех футболистов отпустили с работы на КЧМ.

Команда из Новой Зеландии в групповом этапе турнира, проходящего в США, сыграет с «Баварией », «Бенфикой » и «Бока Хуниорс ».

«У всех игроков есть работа помимо футбола, однако они с невероятной самоотдачей относятся к игре. Им пришлось брать отпуск.

Более того, некоторые не смогли найти время для участия как в Лиге чемпионов Азии, так и в клубном чемпионате мира», – сказал тренер «Окленд Сити » Пол Поза .

Египетский «Реал», «Аль-Айн» Владимира Ивича и доминатор из Океании. Гид по нетоповым клубам КЧМ