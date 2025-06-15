  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Часть игроков «Окленд Сити» не приехала на КЧМ – им не дали отпуск на работе, заявил тренер. Новозеландцы сыграют с «Баварией», «Бенфикой» и «Бокой»
80

Часть игроков «Окленд Сити» не приехала на КЧМ – им не дали отпуск на работе, заявил тренер. Новозеландцы сыграют с «Баварией», «Бенфикой» и «Бокой»

Тренер «Окленд Сити» заявил, что не всех футболистов отпустили с работы на КЧМ.

Команда из Новой Зеландии в групповом этапе турнира, проходящего в США, сыграет с «Баварией», «Бенфикой» и «Бока Хуниорс».

«У всех игроков есть работа помимо футбола, однако они с невероятной самоотдачей относятся к игре. Им пришлось брать отпуск.

Более того, некоторые не смогли найти время для участия как в Лиге чемпионов Азии, так и в клубном чемпионате мира», – сказал тренер «Окленд Сити» Пол Поза.

Египетский «Реал», «Аль-Айн» Владимира Ивича и доминатор из Океании. Гид по нетоповым клубам КЧМ

Чего добьется Карпин в «Динамо»?17279 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Straits Times
logoОкленд Сити
logoвысшая лига Новая Зеландия
Пол Поза
logoБенфика
logoЛига чемпионов Азии 2
logoБавария
logoБока Хуниорс
logoчемпионат мира среди клубов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» – «Окленд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
4сегодня, 08:44
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси и «Аль-Ахли» сыграли вничью – 0:0, «Бавария» встретится с «Оклендом», «ПСЖ» – с «Атлетико»
402сегодня, 08:10
Суарес про КЧМ: «Европейские клубы прилетят после долгого сезона, возможна усталость. Выигравший все «ПСЖ», «Интер», «Сити», «Реал» – команды сильные, но сюрпризы будут. Надеюсь, от нас»
1713 июня, 21:34
Главные новости
Осипенко перейдет в «Динамо» за 2,9 млн евро. Зарплата – 1,6 млн евро в год с потенциальным ростом до 2 млн, бонусы – 750 тысяч рублей за результативное действие (Иван Карпов)
4 минуты назад
«Барса» обращалась в ФИФА, желая заменить «Леон» на КЧМ. Федерация отказала, оставив место клубу из КОНКАКАФ (Marca)
2325 минут назад
Тер Стеген договорился о переходе в «Галатасарай». Трансфер завершат, если «Барса» не потребует большую сумму (Fanatik)
1529 минут назад
Роналду выложил фото с сыном, где они оба без футболок в зале: «Какой папа, такой и сын 😂 💪🏼»
1629 минут назадФото
«Интер» хочет подписать Хейлунда и будет обсуждать разные формулы. «МЮ» в 45 млн евро оценивает форварда с 4 голами в сезоне АПЛ
345 минут назад
«Гендиректор «Ювентуса» спросил у Гасперини: «Почему я должен взять вас? Убедите меня». Тот ответил: «Это же вы мне позвонили». Журналист Сабатини о переговорах с тренером
3351 минуту назад
«Карпин высоких целей нигде не достигал, в «Спартаке» он не смог стать чемпионом. Личка намного лучше бы справился». Попов о тренерах «Динамо»
22сегодня, 11:11
Ташуев о Челестини в ЦСКА: «Не знаю, кто это. У него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Они что, в лесу тренера искали?»
77сегодня, 10:32
Мората об игре за Испанию: «Когда фанаты освистывают и высмеивают тебя – это того не стоит. Некоторые не хотят, чтобы я был в сборной, но если я уйду – они победят»
36сегодня, 10:23
«Основа» клубного ЧМ: соберите команду за 2 минуты, чтобы смотреть было еще интереснее
сегодня, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Эстеван о переходе в «Челси»: «Я всегда мечтал играть в Европе вместе с лучшими. Выступать за один из крупнейших клубов мира – невероятная возможность»
15 минут назад
Николай Наумов: «Заболотный – сбитый летчик. Он не поможет «Спартаку»
1020 минут назад
Райан Шерки: «Я больше увлекаюсь футболом старой школы, современный не такой красивый. Хочу немного разжечь это пламя»
620 минут назад
В FC 26 может появиться режим с открытым миром (инсайдер)
224 минуты назадИгры
Мареска о Палмере: «Он один из тех лучших игроков, которые могут показать что-то в любой момент, создать что-то из ничего»
42 минуты назад
«Милан» намерен продвинуться в переговорах по Джаке. Контакты с «Байером» ожидаются на следующей неделе (Маттео Моретто)
256 минут назад
Гамид Агаларов: «Дзюба – один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он делает разницу и тащит «Акрон»
1сегодня, 11:18
Миранчук останется в «Сьоне» еще на сезон, считает агент: «Он видит себя в команде, но если хороший клуб заинтересуется – можно переговорить. Сейчас такого интереса нет»
3сегодня, 11:08
Черчесов о главной ассоциации с ЧМ-2018: «Улица Никольская. Недавно там был»
4сегодня, 10:58
Уолкотт о Ливраменто: «Он как правоногий Бэйл. У Валентино есть потенциал стать будущим капитаном сборной Англии»
сегодня, 10:53