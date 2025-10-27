Криминалист Игнатов о похитителях Мостового: «Действовали по-дилетантски – тоненько и не подготовлено. Такая операция занимает 2-3 секунды, а здесь борьба – кого-то тащат, кто-то отбегает»
23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.
«Судя по кадрам, злоумышленники действовали по-дилетантски. Думаю, они реально не понимали и не знали, как лучше всего совершить преступление.
Как-то очень все тоненько и не подготовлено выглядит. То есть действовали люди, которые не имели опыта в этом деле», – сказал Михаил Игнатов.
Эксперт обратил внимание, что подобное похищение человека на улице происходит очень быстро: человека бросают в микроавтобус, который сразу уезжает с места происшествия.
«Такая преступная операция занимает две-три секунды буквально, и свидетелей даже может не быть. А в данном случае мы видим на кадрах какую-то борьбу, кто-то кого-то куда-то тащит, кто-то отбегает от машины», – добавил криминалист.