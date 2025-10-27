  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Криминалист Игнатов о похитителях Мостового: «Действовали по-дилетантски – тоненько и не подготовлено. Такая операция занимает 2-3 секунды, а здесь борьба – кого-то тащат, кто-то отбегает»
Видео
7

Криминалист Игнатов о похитителях Мостового: «Действовали по-дилетантски – тоненько и не подготовлено. Такая операция занимает 2-3 секунды, а здесь борьба – кого-то тащат, кто-то отбегает»

Криминалист Игнатов назвал дилетантами участников похищения Андрея Мостового.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

«Судя по кадрам, злоумышленники действовали по-дилетантски. Думаю, они реально не понимали и не знали, как лучше всего совершить преступление.

Как-то очень все тоненько и не подготовлено выглядит. То есть действовали люди, которые не имели опыта в этом деле», – сказал Михаил Игнатов.

Эксперт обратил внимание, что подобное похищение человека на улице происходит очень быстро: человека бросают в микроавтобус, который сразу уезжает с места происшествия.

«Такая преступная операция занимает две-три секунды буквально, и свидетелей даже может не быть. А в данном случае мы видим на кадрах какую-то борьбу, кто-то кого-то куда-то тащит, кто-то отбегает от машины», – добавил криминалист.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Аргументы и факты»
logoпремьер-лига Россия
происшествия
logoЗенит
logoАндрей Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Саша за секунду оценил ситуацию и оттолкнул их. Физически, морально подавил, можно сказать, отправил в нокдаун»
сегодня, 19:33
Александр Мостовой о попытке похищения Андрея Мостового: «Странно и ужасно, что такое еще происходит в нашей стране. Молодец – справился и не поддался»
сегодня, 15:20Видео
СК РФ возбудил дела по трем статьям по факту попытки похищения хавбека «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы
сегодня, 12:00Видео
Главные новости
Депутат Милонов о попытке похищения Мостового: «Уровень безопасности определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли – хорошо работают»
35 минут назадВидео
Депутат Романов о похитителях Мостового: «Преступники сказали, что получали инструкции из-за рубежа. В Петербурге нормальная обстановка, эффективно работают правоохранительные органы»
43 минуты назадВидео
Виктор Гусев о 90-х: «Я помню все ужасы. Зато я получал работу, которую нельзя было представить раньше. На разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне отвлекаться было некогда»
53 минуты назад
Генсек РФС о бане России: «Мы не сторонники отстранения Израиля и других стран – конфликтов в мире много. ФИФА должна быть последовательной и оставаться в стороне»
сегодня, 20:32
У подозреваемых в попытке похищения Мостового изъяли травматические пистолеты, наручники, маски. Задержанные причастны к другим тяжким преступлениям, считает следствие
сегодня, 20:30Видео
Геннадий Орлов: «Соболев – не нападающий для команды, претендующей на чемпионство. Не техничен, не быстр. Конкуренты мастеровитее»
сегодня, 20:22
Юран руководил «Сериком» сегодня на тренировке. Сообщалось об увольнении тренера и конфликте с Садыговом
сегодня, 20:19
Задержанный по делу о попытке похищения Мостового: «Мне сказали, что надо разыграть друга на день рождения. Не знаю этих ребят»
сегодня, 20:14Видео
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса»
сегодня, 20:01Live
Ямаль за 11 млн евро покупает бывший дом Пике и Шакиры. Там есть поле для футбола, библиотека, несколько бассейнов, кинотеатр. Общая площадь – 3800 квадратных метров
сегодня, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Педри просил удалить Беллингема, потрогавшего его за голову, когда хавбек «Барсы» лежал на газоне. Игрок «Реала» заявил судье, что это не красная «даже при Негрейре»
3 минуты назад
«Бетис» – «Атлетико».0:2 – Симеоне и Баэна забили! Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Президент Серии А о матче в Перте: «Интер» отклонил предложение по организационным причинам. Мы едем в Австралию не ради денег»
19 минут назад
«Ноттингем» хочет 100-120 млн фунтов за Андерсона. «МЮ» и «Ньюкаслу» интересен хавбек
33 минуты назад
Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы бедра. Он не сыграет в дерби с «Миланом» в ноябре
44 минуты назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза разгромил «Аль-Батин», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 19:58
Хавбека «Динамо» Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана. Местная ассоциация ведет переговоры
сегодня, 19:57
«Почему «Балтика» не может выиграть РПЛ, если «Лестер» выиграл АПЛ? Мы можем решать серьезные задачи». Защитник калининградцев Чивич о клубе
сегодня, 19:52
«Фенербахче» Тедеско не проигрывает месяц: 5 побед и ничья. В сентябре писали о возможном увольнении экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:47
Осинькин после 4:2 с «Ахматом»: «Небольшое удовлетворение проявляется. «Сочи» создавал моменты, держал борьбу – план на игру сработал»
сегодня, 19:44