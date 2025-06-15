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Арман Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,28 м

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис вновь побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 25-летний спортсмен преодолел высоту 6,28 м. Прежнее достижение (6,27) принадлежало ему же и было установлено в феврале.

Это уже 12-й мировой рекорд на счету Дюплантиса. Он также является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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