10:0 «Баварии» – самая крупная победа в истории КЧМ. До этого максимум было 6:1
«Бавария» установила рекорд клубного чемпионата мира, выиграв со счетом 10:0.
Команда тренера Венсана Компани разгромила «Окленд Сити» (10:0) в 1-м туре группового этапа КЧМ.
«Бавария» стала первой командой в истории турнира, включая прошлые форматы, забившей 10 голов в одном матче. Это также самая крупная победа в истории турнира.
«Аль-Хилаль» обыгрывал «Аль-Джазиру» 6:1 в 2021 году. С разницей в четыре гола побеждали 9 команд, в том числе трижды «Барселона», а также по разу «Реал» и «Ман Сити».
Они получили 0:10 от «Баварии». Не всем любителям из «Окленда» дали отпуск на основной работе ради КЧМ 🤯
Чего добьется Карпин в «Динамо»?20434 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости