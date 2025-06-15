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10:0 «Баварии» – самая крупная победа в истории КЧМ. До этого максимум было 6:1

«Бавария» установила рекорд клубного чемпионата мира, выиграв со счетом 10:0.

Команда тренера Венсана Компани разгромила «Окленд Сити» (10:0) в 1-м туре группового этапа КЧМ.

«Бавария» стала первой командой в истории турнира, включая прошлые форматы, забившей 10 голов в одном матче. Это также самая крупная победа в истории турнира.

«Аль-Хилаль» обыгрывал «Аль-Джазиру» 6:1 в 2021 году. С разницей в четыре гола побеждали 9 команд, в том числе трижды «Барселона», а также по разу «Реал» и «Ман Сити».

Они получили 0:10 от «Баварии». Не всем любителям из «Окленда» дали отпуск на основной работе ради КЧМ 🤯

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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