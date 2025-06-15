Никитин расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации. Соглашение было до 2028 года («СЭ»)

Игорь Никитин расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации клубу.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Договор со специалистом был рассчитан до конца сезона-2027/28.

Ранее стало известно , что Никитин возглавит ЦСКА. Он тренировал «Локомотив » с сентября 2021 года, и вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина-2025.

Шевченко о Никитине: «Он заплатил компенсацию, фактически отработал сезон бесплатно. «Локомотив» не на него должен обижаться, они-то должны знать, что он не мог отказаться»

Батрак о Никитине в ЦСКА: «С некоторыми силами ничего не можешь поделать. «Локомотив» без него будет слабее»