Никитин расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации. Соглашение было до 2028 года («СЭ»)
Игорь Никитин расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации клубу.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Договор со специалистом был рассчитан до конца сезона-2027/28.
Ранее стало известно, что Никитин возглавит ЦСКА. Он тренировал «Локомотив» с сентября 2021 года, и вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина-2025.
Шевченко о Никитине: «Он заплатил компенсацию, фактически отработал сезон бесплатно. «Локомотив» не на него должен обижаться, они-то должны знать, что он не мог отказаться»
Батрак о Никитине в ЦСКА: «С некоторыми силами ничего не можешь поделать. «Локомотив» без него будет слабее»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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