«Фенербахче» встретился с агентом Кисляка и обсудил условия перехода (Ягыз Сабунджуоглу)
«Фенербахче» встретился с представителем Матвея Кисляка.
Журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что стамбульский клуб пообщался с агентом полузащитника ЦСКА и уточнил условия, на которых футболист был бы готов перейти в лигу Турции.
Ранее стало известно, что возглавляющий «Фенербахче» Жозе Моуринью положительно отзывался о 19-летнем россиянине.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
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