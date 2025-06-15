  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фенербахче» встретился с агентом Кисляка и обсудил условия перехода (Ягыз Сабунджуоглу)
35

«Фенербахче» встретился с агентом Кисляка и обсудил условия перехода (Ягыз Сабунджуоглу)

«Фенербахче» встретился с представителем Матвея Кисляка.

Журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что стамбульский клуб пообщался с агентом полузащитника ЦСКА и уточнил условия, на которых футболист был бы готов перейти в лигу Турции.

Ранее стало известно, что возглавляющий «Фенербахче» Жозе Моуринью положительно отзывался о 19-летнем россиянине.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?20419 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
logoМатвей Кисляк
возможные трансферы
logoЦСКА
logoФенербахче
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Турция
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кисляк интересен «Фенербахче». Моуринью положительно отозвался о хавбеке ЦСКА (TRT Spor)
57сегодня, 14:48
Главные новости
Березовский о «Зените»: «Можно занять первое место и в сотый сезон. Концовка прошлого сезона подстегнет для дальнейших свершений»
617 минут назад
Карлес Пуйоль: «Роналду следит за собой и живет футболом. 20 голов в 25 матчах – статистика говорит сама за себя»
623 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» забила 10 голов «Окленду», «ПСЖ» против «Атлетико», «Интер Майами» Месси и «Аль-Ахли» сыграли вничью
71629 минут назадLive
Райан Шерки: «Жду матча с «МЮ», чтобы его уничтожить. Мне не понравилось, что он обыграл «Лион»
2947 минут назад
Ла Лига рассмотрит запрос «Барсы» не учитывать траты на молодежные и женские команды при расчете лимита расходов на состав. В сезоне-2025/26 правила не изменятся (Mundo Deportivo)
1052 минуты назад
10:0 «Баварии» – самая крупная победа в истории КЧМ. До этого максимум было 6:1
34сегодня, 18:29
«МЮ» общается с Экитике и «Айнтрахтом». На форварда претендуют «Ливерпуль» и «Челси»
10сегодня, 18:17
Гурцкая про Николича: «Почему Станкович, ни ### не сделавший, продлевает контракт и получает еще больше бабок, а Марко должен быть ######## бессребренником и просто патриотично работать?»
59сегодня, 18:14
10:0 – повторение крупнейшей победы «Баварии» в международном матче
27сегодня, 18:10
Фанаты «Баварии» на матче КЧМ вывесили баннер о коррупционном скандале в ФИФА в 2015-м: «Футболом управляют еще хуже, чем раньше!»
13сегодня, 18:04Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Атлетико». 1:0 – Руис забил. Онлайн-трансляция
67 минут назадLive
«Арсенал», заплати за Дьокереша 70 млн фунтов, дай на 10 млн больше, я бы сделал это уже завтра. У него 97 голов в 102 матчах за «Спортинг» – невероятно». Гроувз о форварде
28 минут назад
«Кричали, что на 140-миллионную страну не можем найти 20 игроков. А сейчас оказывается, что на 140-миллионную страну не можем найти тренера для сборной без клуба». Лахиялов о Карпине
211 минут назад
Плей-офф за выход в Ла Лигу. Финал. «Мирандес» обыграл «Овьедо» в первом матче
229 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия против Чехии, Англия и Словения не забили, Украина обыграла Финляндию
1430 минут назадLive
«Айнтрахт» готов заплатить 20 млн евро за Буркардта, но «Майнц» хочет больше за своего лучшего бомбардира
231 минуту назад
Андрей Аршавин: «И Карпин, и руководство «Динамо» ждут чемпионства, иначе его не приглашали бы. Амбиции клуба возросли»
335 минут назад
Актер Глинников: «Я за «Краснодар» рад, «Зенит» поднадоел с шестью чемпионствами подряд. Это такая же радость, если бы Баджо забил тот пенальти бразильцам в финале ЧМ-1994»
1638 минут назад
Мюллер про 10:0: «Бавария» повеселилась, несмотря на жару. Мы играли интенсивно и серьезно, после каждого гола хотели забить еще»
250 минут назад
Компани о разгроме «Окленда»: «Забить 10 голов глубоко обороняющемуся сопернику – это не что-то само собой разумеющееся. «Бавария» играла по-серьезному»
12сегодня, 18:30