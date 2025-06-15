«Фенербахче» встретился с агентом Кисляка и обсудил условия перехода (Ягыз Сабунджуоглу)

«Фенербахче» встретился с представителем Матвея Кисляка.

Журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что стамбульский клуб пообщался с агентом полузащитника ЦСКА и уточнил условия, на которых футболист был бы готов перейти в лигу Турции.

Ранее стало известно , что возглавляющий «Фенербахче » Жозе Моуринью положительно отзывался о 19-летнем россиянине.