Осипенко перейдет в «Динамо» за 2,9 млн евро. Зарплата – 1,6 млн евро в год с потенциальным ростом до 2 млн, бонусы – 750 тысяч рублей за результативное действие (Иван Карпов)

Максим Осипенко перейдет в московское «Динамо» за 2,9 млн евро.

По информации инсайдера Ивана Карпова , контракт с 31-летним защитником будет подписан до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

Зарплата Осипенко составит 1,6 млн с ростом до 2 млн при выполнении определенных условий. Контракт предполагает бонусы за результативные действия – 750 тысяч рублей за одно.

В понедельник или вторник Осипенко пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт.