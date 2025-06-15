Осипенко перейдет в «Динамо» за 2,9 млн евро. Зарплата – 1,6 млн евро в год с потенциальным ростом до 2 млн, бонусы – 750 тысяч рублей за результативное действие (Иван Карпов)
Максим Осипенко перейдет в московское «Динамо» за 2,9 млн евро.
По информации инсайдера Ивана Карпова, контракт с 31-летним защитником будет подписан до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.
Зарплата Осипенко составит 1,6 млн с ростом до 2 млн при выполнении определенных условий. Контракт предполагает бонусы за результативные действия – 750 тысяч рублей за одно.
В понедельник или вторник Осипенко пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?17893 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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