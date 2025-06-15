Ташуев о Челестини в ЦСКА: «Не знаю, кто это. У него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Они что, в лесу тренера искали?»

Сергей Ташуев высказался о возможном назначении Фабио Челестини в ЦСКА.

– ЦСКА нашел своего следующего главного тренера в Швейцарии. Что вы думаете о назначении Фабио Челестини?

– ЦСКА нашел себе главного тренера? Он что, его в лесу искал? У нас в стране полно своих способных специалистов. Я не знаю, кто такой Челестини. Зато у него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Звучат они примерно одинаково.

Может, это неплохой специалист. Узнаем это только после того, как он поработает в ЦСКА. Грустно, что наши клубы ищут счастье зарубежом, это огорчает. Им надо обращать внимание на отечественный рынок, на котором есть очень много талантливых специалистов, – сказал экс-тренер «Ахмата».