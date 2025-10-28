Адвокат Багатурия о похитителях Мостового: «До 22 лет колонии им грозит по совокупности преступлений. 15 – за похищение организованной группой, от 7 до 15 – за вымогательство»

Адвокат Багатурия назвал сроки наказания за попытку похищения Андрея Мостового.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства. Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.

«Что грозит похитителям Мостового и Селегеня? Их действия – это классическое похищение человека с целью вымогательства.

За это грозит от шести до 15 лет заключения, потому что налицо признаки организованной группы. За вымогательство дополнительно грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Всего по совокупности преступлений злоумышленникам грозит до 22 лет колонии», – сказал адвокат Вадим Багатурия.

У подозреваемых в попытке похищения Мостового изъяли травматические пистолеты, наручники, маски. Задержанные причастны к другим тяжким преступлениям, считает следствие