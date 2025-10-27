  • Спортс
2

Осинькин после 4:2 с «Ахматом»: «Небольшое удовлетворение проявляется. «Сочи» создавал моменты, держал борьбу – план на игру сработал»

Игорь Осинькин заявил, что получил удовлетворение от игры «Сочи» против «Ахмата».

Сочинцы в гостях обыграли грозненцев (4:2) в 13‑м туре Мир РПЛ. Набрав 8 очков, команда Осинькина поднялась с 16‑го на 14‑е место в турнирной таблице РПЛ.

– Мы радуемся, очень довольны. Но я уже готовлюсь к следующему матчу.

– Насколько игра сложной в эмоциональном плане была?

– Качели были даже при счете, когда мы вели в три мяча. Давление чувствовали на протяжении всей игры.

Атакующие действия у нас получались. Конечно, понимаю, что реализация была высокой. Но главное, что мы создавали моменты, держали борьбу. План на игру точно сработал.

Есть динамика, в каком направлении мы движемся. Так что небольшое удовлетворение проявляется. Не есть, но проявляется.

– Это лучшая игра вашей команды в сезоне?

– Во‑первых, да. Во‑вторых, была игра с ЦСКА, где четыре раз ВАР был против нас, – сказал главный тренер «Сочи» Осинькин.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Матч «Ахмата» и «Сочи» завершился стычкой: Самородов высказал претензии Стоичу, подошедшему к лежавшему на газоне Мелкадзе, Гандри схватил соперника за футболку
сегодня, 18:46Фото
«Сочи» поднялся на 14-е место в РПЛ после победы над «Ахматом». «Пари НН» теперь идет последним, «Оренбург» – 15-й
сегодня, 18:41
«Ахмат» проиграл «Сочи» – 2:4! Игнатов и Самородов сделали дубли, Сааведра, Васильев тоже забили, голы Эль Махрауи и Ндонга отменили
сегодня, 18:33
Игнатов впервые сделал дубль в РПЛ – в 98-м матче. Хавбек «Сочи» не забивал в лиге 28 матчей подряд
сегодня, 18:20
