Осинькин после 4:2 с «Ахматом»: «Небольшое удовлетворение проявляется. «Сочи» создавал моменты, держал борьбу – план на игру сработал»

Игорь Осинькин заявил, что получил удовлетворение от игры «Сочи» против «Ахмата».

Сочинцы в гостях обыграли грозненцев (4:2) в 13‑м туре Мир РПЛ. Набрав 8 очков, команда Осинькина поднялась с 16‑го на 14‑е место в турнирной таблице РПЛ .

– Мы радуемся, очень довольны. Но я уже готовлюсь к следующему матчу.

– Насколько игра сложной в эмоциональном плане была?

– Качели были даже при счете, когда мы вели в три мяча. Давление чувствовали на протяжении всей игры.

Атакующие действия у нас получались. Конечно, понимаю, что реализация была высокой. Но главное, что мы создавали моменты, держали борьбу. План на игру точно сработал.

Есть динамика, в каком направлении мы движемся. Так что небольшое удовлетворение проявляется. Не есть, но проявляется.

– Это лучшая игра вашей команды в сезоне?

– Во‑первых, да. Во‑вторых, была игра с ЦСКА , где четыре раз ВАР был против нас, – сказал главный тренер «Сочи » Осинькин.