  • Гусев об СССР: «Абсолютное королевство кривых зеркал. Запреты еще могут поддаваться логике, но вы покупали доллары за рубли, а вас за это расстреливали!»
Гусев об СССР: «Абсолютное королевство кривых зеркал. Запреты еще могут поддаваться логике, но вы покупали доллары за рубли, а вас за это расстреливали!»

Виктор Гусев назвал СССР «королевством кривых зеркал».

– За последние 30 лет возникало ощущение: времена советского мрака возвращаются?

– Чтобы так говорить, нужно пожить конкретно в то время. Если бы вы пожили, поняли бы: такое просто не может вернуться. То было абсолютное королевство кривых зеркал.

Слушайте, запреты, ограничения – это еще может поддаваться логике. Но вы покупали доллары за рубли, а вас за это расстреливали!

– В 80-е же не расстреливали за обмен валюты.

– Это было раньше – 60-е, 70-е. Дальше, с перестройкой, я малодушно думал: может, не так страшны какие-то изменения внутри советской системы. Конечная идея при этом по-прежнему оставалась порочной.

Сейчас по какой-то причине тебя не захочет пускать к себе Англия, Америка или Франция – и вполне логично тебе в посольстве они не дадут визу на въезд к себе. А тогда нужно было получить выездную визу! Из своей страны! Абсурд же! Как такое могло быть?

Если верить коммунистической идее – мы строим, мы самые прогрессивные. А чего ж мы тогда боимся, что люди увидят, как за границей живут? На это отвечали: все дело в том, что люди незрелые, не понимают – и, чего доброго, прельстятся по ошибке западным образом жизни. Нужно лишить их возможности совершить эту ошибку – ради их же блага. Запредельная мысль.

Вот мой папа начал ездить за границу, только став деканом. Даже еще чуть позже. Когда он был аспирантом, вроде начали оформлять на конгресс биологов в Японию. Но нет, не выпускают! Выяснилось: он как филателист обменивался марками с новозеландцем. Почту перехватили – и закрыли выезд. Папа сказал: «Раз так – вообще никуда не хочу ездить. Много читаю, все узнаю по книгам», – сказал комментатор.

Виктор Гусев: «Падение СССР горячо приветствовал: оказалось, что это колосс на глиняных ногах. Коммунистическая идея вела в никуда. Горбачев – мой герой»

Виктор Гусев о 90-х: «Я помню все ужасы. Зато я получал работу, которую нельзя было представить раньше. На разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне отвлекаться было некогда»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
