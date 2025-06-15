Азмун об атаке Израиля: «Иран не дрогнет»
Сердар Азмун поддержал Иран на фоне атаки Израиля.
В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших.
30-летний нападающий «Шабаб Аль-Ахли» опубликовал изображение иранского солдата, сжимающего в объятьях карту Ирана, с подписью «Тебриз с его храбрецами, Иран не дрогнет».
Напомним, что в России Сердар выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».
Изображение: instagram.com/sardar_azmoun
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Varzesh3
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