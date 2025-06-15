Азмун об атаке Израиля: «Иран не дрогнет»

Сердар Азмун поддержал Иран на фоне атаки Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших.

30-летний нападающий «Шабаб Аль-Ахли » опубликовал изображение иранского солдата, сжимающего в объятьях карту Ирана , с подписью «Тебриз с его храбрецами, Иран не дрогнет».

Напомним, что в России Сердар выступал за «Рубин », «Ростов » и «Зенит ».

Изображение: instagram.com/sardar_azmoun