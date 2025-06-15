Дмитрий Свищев: «Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Ничего плохого в этом нет»

Свищев считает, что именем Загитовой вполне можно назвать новый стадион.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщал, что возводимый в Казани дворец фигурного катания, вероятно, не получит имя олимпийской чемпионки Алины Загитовой , хотя в нем будет располагаться школа фигуристки.

«Жалко, что столько скандальной шумихи вокруг хорошего дела – сначала стоимость объекта, затем нейминг. Строительство любого спортивного объекта – это уже хорошее дело. Загитова – одна из самых ярких спортсменок в истории российского фигурного катания. У нее и после завершения спортивной карьеры большое будущее.

Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Почему бы и нет? Ничего плохого в этом нет. У нее огромное количество поклонников. Стадион с именем Загитовой может послужить хорошей рекламой фигурному катанию в регионе. Тысячи юных спортсменов будут достигать результатов, вдохновляясь Загитовой.

Уверен, что Алина с большой долей ответственности отнеслась бы к деятельности арены, названной в честь нее. Загитова не бросила бы этот стадион. Это же единичные случаи, когда спортивные объекты получают имя великого спортсмена при жизни», – рассказал Свищев .

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет