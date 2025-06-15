Сергеев отказался возвращаться в «Зенит» и намерен перейти в «Динамо». Форвард «мечтает попасть в клуб с амбициями и поработать с Карпиным» (Иван Карпов)

Иван Сергеев не хочет возвращаться в «Зенит».

Сообщалось , что петербуржцы обладая правом первоочередного выкупа форварда «Крыльев Советов » за 250 млн рублей, могут попытаться приобрести его и тем самым помешать «Динамо », предлагающему самарцам 350 млн.

Инсайдер Иван Карпов пишет о том, что нападающий отказался переходить в «Зенит » и настроен на трансфер в московскую команду. Он «мечтает попасть в клуб с амбициями и поработать с Карпиным » – с новым тренером «Динамо» у него сложились хорошие отношения в сборной России.