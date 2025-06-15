Сергеев отказался возвращаться в «Зенит» и намерен перейти в «Динамо». Форвард «мечтает попасть в клуб с амбициями и поработать с Карпиным» (Иван Карпов)
Иван Сергеев не хочет возвращаться в «Зенит».
Сообщалось, что петербуржцы обладая правом первоочередного выкупа форварда «Крыльев Советов» за 250 млн рублей, могут попытаться приобрести его и тем самым помешать «Динамо», предлагающему самарцам 350 млн.
Инсайдер Иван Карпов пишет о том, что нападающий отказался переходить в «Зенит» и настроен на трансфер в московскую команду. Он «мечтает попасть в клуб с амбициями и поработать с Карпиным» – с новым тренером «Динамо» у него сложились хорошие отношения в сборной России.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?19134 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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