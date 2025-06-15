«Реал» может бесплатно подписать Конате, Льюиса-Скелли и Москеру из «Валенсии» летом 2026 года (Marca)

«Реал» может бесплатно подписать Ибраиму Конате и еще несколько игроков.

«Мадрид » по-прежнему хочет заключать контракты с футболистами на правах свободных агентов, как это было в случае с Давидом Алабой, Антонио Рюдигером, Килианом Мбаппе, Трентом Александер-Арнолдом.

По данным Marca, «Реал» уже определил несколько кандидатур для усиления состава перед сезоном-2026/27. Другие клубы опасаются интереса «сливочных», так как считают, что им будет сложно удержать своих игроков с годом контракта, а если это и удастся, то продолжение сотрудничества на фоне интереса мадридцев обойдется дороже.

Главной целью «Мадрида» из потенциальных свободных агентов является центральный защитник «Ливерпуля » Ибраима Конате . Соглашение 26-летнего защитника сборной Франции с «красными» рассчитано до лета 2026 года.

Также «Реал» внимательно следит за ситуацией 18-летнего левого защитника «Арсенала » Майлза Льюиса-Скелли и 20-летнего центрального защитника «Валенсии» Кристиана Москеры . Контракты обоих также рассчитаны до лета 2026 года.