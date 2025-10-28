Президент Серии А о матче в Перте: «Интер» отклонил предложение по организационным причинам. Мы едем в Австралию не ради денег»
Президент Серии А рассказал, что «Интеру» тоже предлагали сыграть в Австралии.
Ранее сообщалось, что матч чемпионата Италии между «Миланом» и «Комо» может пройти в Перте.
«Мы едем в Австралию не ради денег.
Предложение поступило не только «Милану», но и «Интеру», который, однако, отклонил его по организационным причинам.
«Милан», однако, с энтузиазмом принял предложение и пригласил нас рассмотреть его более подробно», – сказал Луиджи Де Сьерво для Cronache.
