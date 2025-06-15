Агуэро о Роналду: «Он только что выиграл Евро? Ах, Лигу наций... Поздравляю. А чего не играет на КЧМ? Придется смотреть по телевизору»
Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины пришел в эфир к американскому ютуберу и интернет-стримеру IShowSpeed в связи со стартом клубного чемпионата мира.
В матче открытия турнира «Интер Майами» Лионеля Месси сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0).
«Ты очень большой фанат Криштиану, не так ли?» – спросил аргентинец у блогера. После утвердительного ответа американца Серхио добавил: «Я это уважаю, все в порядке. Он хороший игрок. Я предпочитаю Месси, конечно».
Затем Агуэро с сарказмом поинтересовался у IShowSpeed, почему его любимый футболист не участвует в КЧМ.
«Роналду играет сейчас здесь, на клубном чемпионате мира, или нет? Может, ему придется смотреть по телевизору», – заявил он.
IShowSpeed сказал, что португалец приведет свою сборную к победе на ЧМ-2026.
«Он же только что выиграл чемпионат Европы, нет? Ах, Лигу наций... Поздравляю» – отреагировал Агуэро.