Агуэро о Роналду: «Он только что выиграл Евро? Ах, Лигу наций... Поздравляю. А чего не играет на КЧМ? Придется смотреть по телевизору»

Серхио Агуэро потроллил Криштиану Роналду по поводу Лиги наций и клубного ЧМ.

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины пришел в эфир к американскому ютуберу и интернет-стримеру IShowSpeed в связи со стартом клубного чемпионата мира.

В матче открытия турнира «Интер Майами » Лионеля Месси сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0).

«Ты очень большой фанат Криштиану , не так ли?» – спросил аргентинец у блогера. После утвердительного ответа американца Серхио добавил: «Я это уважаю, все в порядке. Он хороший игрок. Я предпочитаю Месси, конечно».

Затем Агуэро с сарказмом поинтересовался у IShowSpeed, почему его любимый футболист не участвует в КЧМ .

«Роналду играет сейчас здесь, на клубном чемпионате мира, или нет? Может, ему придется смотреть по телевизору», – заявил он.

IShowSpeed сказал, что португалец приведет свою сборную к победе на ЧМ-2026 .

«Он же только что выиграл чемпионат Европы, нет? Ах, Лигу наций ... Поздравляю» – отреагировал Агуэро.