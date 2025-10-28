«Спартак» и Денисов начали переговоры о новом контракте. Защитником интересовались два клуба РПЛ (Metaratings)
«Спартак» начал переговоры о новом контракте с Даниилом Денисовым.
По данным Metaratings.ru, к моменту начала дискуссий интерес к защитнику проявляли два клуба Мир РПЛ.
За шесть месяцев до истечения договора Денисов был бы вправе вести переговоры с другими клубами. Действующее соглашение игрока истекает в конце сезона-2025/26.
На счету Денисова 92 матча и 1 гол за «Спартак» в чемпионате России. В нынешнем сезоне Денисов выходил на поле в 12 матчах РПЛ.
