«Спартак» и Денисов начали переговоры о новом контракте. Защитником интересовались два клуба РПЛ (Metaratings)

«Спартак» начал переговоры о новом контракте с Даниилом Денисовым.

По данным Metaratings.ru, к моменту начала дискуссий интерес к защитнику проявляли два клуба Мир РПЛ .

За шесть месяцев до истечения договора Денисов был бы вправе вести переговоры с другими клубами. Действующее соглашение игрока истекает в конце сезона-2025/26.

На счету Денисова 92 матча и 1 гол за «Спартак » в чемпионате России. В нынешнем сезоне Денисов выходил на поле в 12 матчах РПЛ.

С полной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .