«Барса» обращалась в ФИФА, желая заменить «Леон» на КЧМ. Федерация отказала, оставив место клубу из КОНКАКАФ (Marca)

«Барселона» обращалась в ФИФА, чтобы заменить «Леон» на клубном ЧМ.

В мае стало известно , что на турнире, проходящем сейчас в США, не выступит мексиканский «Леон ». Клуб исключили за нарушение правил владения клубами.

Таким образом, освободилось одно место, которое занял «Лос-Анджелес », обыграв «Америку» в стыковом матче.

По информации Marca, в клубном чемпионате мира хотела участвовать «Барселона ». Каталонцы обратились в ФИФА с соответствующей просьбой, но получили отказ.

Отмечается, что в федерации изначально решили, что место должна занять команда из региона КОНКАКАФ .

В «Порту» назвали «торговлей людьми и жесткой эксплуатацией» ситуацию с 16-летним Варелой, которого хочет подписать «Барса». Каталонцы заверили, что «твердо отстаивают честность спорта»