«Барса» обращалась в ФИФА, желая заменить «Леон» на КЧМ. Федерация отказала, оставив место клубу из КОНКАКАФ (Marca)
«Барселона» обращалась в ФИФА, чтобы заменить «Леон» на клубном ЧМ.
В мае стало известно, что на турнире, проходящем сейчас в США, не выступит мексиканский «Леон». Клуб исключили за нарушение правил владения клубами.
Таким образом, освободилось одно место, которое занял «Лос-Анджелес», обыграв «Америку» в стыковом матче.
По информации Marca, в клубном чемпионате мира хотела участвовать «Барселона». Каталонцы обратились в ФИФА с соответствующей просьбой, но получили отказ.
Отмечается, что в федерации изначально решили, что место должна занять команда из региона КОНКАКАФ.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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