Гаттузо возглавил сборную Италии
Дженнаро Гаттузо возглавил сборную Италии.
47-летний специалист сменил Лучано Спаллетти во главе национальной команды.
В Федерации футбола Италии не уточнили деталей назначения.
Сообщалось, что в тренерский штаб нового тренера сборной могут войти Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи. Джанлука Дзамбротта и Симоне Перротта могут занять посты в Club Italia – это орган, который объединяет национальные сборные и координирует их деятельность.
Напомним, Гаттузо покинул пост тренера «Хайдука» после одного сезона в Хорватии. Ранее бывший футболист «Милана» и чемпион мира в составе сборной Италии тренировал «россонери», «Наполи», «Валенсию», «Марсель», «ОФИ», «Палермо», «Пизу» и «Сьон».
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт сборной Италии
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