Дженнаро Гаттузо возглавил сборную Италии.

47-летний специалист сменил Лучано Спаллетти во главе национальной команды.

В Федерации футбола Италии не уточнили деталей назначения.

Сообщалось, что в тренерский штаб нового тренера сборной могут войти Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи. Джанлука Дзамбротта и Симоне Перротта могут занять посты в Club Italia – это орган, который объединяет национальные сборные и координирует их деятельность.

Напомним, Гаттузо покинул пост тренера «Хайдука» после одного сезона в Хорватии. Ранее бывший футболист «Милана» и чемпион мира в составе сборной Италии тренировал «россонери», «Наполи», «Валенсию», «Марсель», «ОФИ», «Палермо», «Пизу» и «Сьон».