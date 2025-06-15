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Гаттузо возглавил сборную Италии

Дженнаро Гаттузо возглавил сборную Италии.

47-летний специалист сменил Лучано Спаллетти во главе национальной команды.

В Федерации футбола Италии не уточнили деталей назначения.

Сообщалось, что в тренерский штаб нового тренера сборной могут войти Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи. Джанлука Дзамбротта и Симоне Перротта могут занять посты в Club Italia – это орган, который объединяет национальные сборные и координирует их деятельность. 

Напомним, Гаттузо покинул пост тренера «Хайдука» после одного сезона в Хорватии. Ранее бывший футболист «Милана» и чемпион мира в составе сборной Италии тренировал «россонери», «Наполи», «Валенсию», «Марсель», «ОФИ», «Палермо», «Пизу» и «Сьон». 

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт сборной Италии
logoДженнаро Гаттузо
logoСборная Италии по футболу
logoЛучано Спаллетти
logoсерия А Италия
logoСимоне Перротта
logoДжанлука Дзамбротта
logoАндреа Бардзальи
logoЛеонардо Бонуччи
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