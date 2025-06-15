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В «Порту» назвали «торговлей людьми и жесткой эксплуатацией» ситуацию с 16-летним Варелой, которого хочет подписать «Барса». Каталонцы заверили, что «твердо отстаивают честность спорта»

В «Порту» назвали торговлей людьми ситуацию с Кардозу Варелой .

Ранее сообщалось, что португальский клуб через своего президента Андре Виллаша-Боаша направил письмо в «Барселону» и в Испанскую футбольную федерацию с просьбой подтвердить, собирается ли каталонский клуб приобрести права на 16-летнего Кардозу Варелу, который с февраля выступает за загребское «Динамо».

Утверждалось, что уже в академии «Порту» Варела считался восходящей звездой, португальцы хотели продлить с ним контракт, но соглашение достигнуто не было, и, как утверждается, в один день он просто исчез с тренировок и покинул страну. В клубе выяснили, что его агенты увезли его в Хорватию. Агент Варелы предложил игрока «Барселоне», сделка может быть закрыта за пять миллионов евро, при этом вингер останется в Хорватии еще на год для продолжения развития. Именно эти переговоры привели «Порту» в ярость. 

Kicker приводит новые фрагменты из письма Андре Виллаша-Боаша, касающиеся «Барселоны».

«Все указывает на случай торговли людьми и жестокой эксплуатации молодого спортсмена из неблагополучной среды – для исключительной выгоды третьих лиц с корыстным интересом.

Ответ, который мы получили, был положительным: «Барселона» заверила нас, что их клуб также твердо отстаивает честность спорта и борется со злоупотреблениями в футболе. Они заверили нас, что ни один игрок не будет подписан в ситуации, идентичной ситуации Кардозу Варелы, особенно когда были замешаны сомнительные посредники. Мы доверяем этому заявлению, основанному на тесных отношениях между нашими клубами, которые длятся десятилетиями, и которые мы очень ценим.

Я убежден, что «Барселона» полностью привержена борьбе с теневыми практиками в футболе и примет все необходимые меры, чтобы этот случай не присоединился к печальным примерам деградации спортивной честности», – написал президент «Порту».

A Bola отмечает, что руководство «Порту» озадачено поведением каталонцев и особенно спортивного директора Деку, который в прошлом выступал за португальский клуб.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
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