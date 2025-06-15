Шансы «Витязя» остаться в КХЛ существенно возросли. Вероятно, деньги для клуба были найдены (Михаил Зислис)

Шансы «Витязя» остаться в КХЛ существенно возросли.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса » Михаил Зислис .

«По моей информации, шансы «Витязя » остаться в КХЛ на будущий сезон существенно возросли, хотя еще пару дней назад по клубу можно было заказывать панихиду.

Похоже, деньги, необходимые для функционирования организации, найдены, но для начала надо дождаться официального объявления. В современном мире все очень быстро меняется», – написал Зислис.

Ранее появилась информация , что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги «Витязя» на данный момент составляют около 400 млн рублей. Сообщалось, что клуб покинет Фонбет Чемпионат КХЛ.

Ротенберг о «Витязе»: «Не буду рассказывать, сколько клубов за мои годы в КХЛ нам удалось спасти – очень много. То, что написали про меня и клуб – просто вбросы»