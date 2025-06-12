Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет со «Славой» и другие матчи
14 и 15 июня пройдут матчи шестого тура PARI чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
6-й тур
14 июня
ВВА-Подмосковье – Слава – 16.00
15 июня
Енисей-СТМ – Локомотив – 11.00
Стрела-Ак Барс – Красный Яр – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все матчи в прямом эфире покажет Спортс’‘.
Календарь чемпионата России по регби-2025
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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