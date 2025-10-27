  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбека «Динамо» Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана. Местная ассоциация ведет переговоры
5

Хавбека «Динамо» Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана. Местная ассоциация ведет переговоры

Полузащитника «Динамо» Ульви Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана ведет переговоры о привлечении 21-летнегго игрока в сборную, пишет Report.az.

Бабаев родился в Химках, он никогда не играл за основную сборную России. Ульви вызывали в сборные России для игроков до 15 и 16 лет.

Ульви сделал хет-трик в матче Фонбет Кубка России «Динамо» – «Крылья Советов» (4:0) 22 октября.

Статистику Бабаева, забившего один гол в пяти матчах нынешнего сезона Мир РПЛ, можно изучить здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Report.az
logoДинамо Москва
logoсборная Азербайджана по футболу
logoУльви Бабаев
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
натурализация
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Лички о возвращении в РПЛ: «Вряд ли он согласится на менее статусный клуб, чем «Динамо». Про «Спартак» не могу ответить за него»
сегодня, 17:51
Селюк о Карпине: «Трансферы «Динамо» – караул. С этим тренером ловить нечего – он не изменился со времен работы в «Армавире»
сегодня, 17:41
Гурцкая о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки, говоря, что все получалось. Зачем ехали в Петербург? Не проиграть 0:3?»
сегодня, 16:22
Главные новости
Депутат Милонов о попытке похищения Мостового: «Уровень безопасности определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли – хорошо работают»
35 минут назадВидео
Депутат Романов о похитителях Мостового: «Преступники сказали, что получали инструкции из-за рубежа. В Петербурге нормальная обстановка, эффективно работают правоохранительные органы»
43 минуты назадВидео
Виктор Гусев о 90-х: «Я помню все ужасы. Зато я получал работу, которую нельзя было представить раньше. На разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне отвлекаться было некогда»
53 минуты назад
Генсек РФС о бане России: «Мы не сторонники отстранения Израиля и других стран – конфликтов в мире много. ФИФА должна быть последовательной и оставаться в стороне»
сегодня, 20:32
У подозреваемых в попытке похищения Мостового изъяли травматические пистолеты, наручники, маски. Задержанные причастны к другим тяжким преступлениям, считает следствие
сегодня, 20:30Видео
Геннадий Орлов: «Соболев – не нападающий для команды, претендующей на чемпионство. Не техничен, не быстр. Конкуренты мастеровитее»
сегодня, 20:22
Юран руководил «Сериком» сегодня на тренировке. Сообщалось об увольнении тренера и конфликте с Садыговом
сегодня, 20:19
Задержанный по делу о попытке похищения Мостового: «Мне сказали, что надо разыграть друга на день рождения. Не знаю этих ребят»
сегодня, 20:14Видео
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса»
сегодня, 20:01Live
Ямаль за 11 млн евро покупает бывший дом Пике и Шакиры. Там есть поле для футбола, библиотека, несколько бассейнов, кинотеатр. Общая площадь – 3800 квадратных метров
сегодня, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Педри просил удалить Беллингема, потрогавшего его за голову, когда хавбек «Барсы» лежал на газоне. Игрок «Реала» заявил судье, что это не красная «даже при Негрейре»
3 минуты назад
«Бетис» – «Атлетико».0:2 – Симеоне и Баэна забили! Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Президент Серии А о матче в Перте: «Интер» отклонил предложение по организационным причинам. Мы едем в Австралию не ради денег»
19 минут назад
«Ноттингем» хочет 100-120 млн фунтов за Андерсона. «МЮ» и «Ньюкаслу» интересен хавбек
33 минуты назад
Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы бедра. Он не сыграет в дерби с «Миланом» в ноябре
44 минуты назад
Криминалист Игнатов о похитителях Мостового: «Действовали по-дилетантски – тоненько и не подготовлено. Такая операция занимает 2-3 секунды, а здесь борьба – кого-то тащат, кто-то отбегает»
сегодня, 20:05Видео
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза разгромил «Аль-Батин», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 19:58
«Почему «Балтика» не может выиграть РПЛ, если «Лестер» выиграл АПЛ? Мы можем решать серьезные задачи». Защитник калининградцев Чивич о клубе
сегодня, 19:52
«Фенербахче» Тедеско не проигрывает месяц: 5 побед и ничья. В сентябре писали о возможном увольнении экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:47
Осинькин после 4:2 с «Ахматом»: «Небольшое удовлетворение проявляется. «Сочи» создавал моменты, держал борьбу – план на игру сработал»
сегодня, 19:44