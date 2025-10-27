Хавбека «Динамо» Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана. Местная ассоциация ведет переговоры
Полузащитника «Динамо» Ульви Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана.
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана ведет переговоры о привлечении 21-летнегго игрока в сборную, пишет Report.az.
Бабаев родился в Химках, он никогда не играл за основную сборную России. Ульви вызывали в сборные России для игроков до 15 и 16 лет.
Ульви сделал хет-трик в матче Фонбет Кубка России «Динамо» – «Крылья Советов» (4:0) 22 октября.
Статистику Бабаева, забившего один гол в пяти матчах нынешнего сезона Мир РПЛ, можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Report.az
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости