«Гендиректор «Ювентуса» спросил у Гасперини: «Почему я должен взять вас? Убедите меня». Тот ответил: «Это же вы мне позвонили». Журналист Сабатини о переговорах с тренером
Сандро Сабатини рассказал о переговорах Джан Пьеро Гасперини с «Ювентусом».
В начале июня бывший тренер «Аталанты» подписал контракт с «Ромой» до 2028 года. Сообщалось, что «Ювентус» также был заинтересован в специалисте, но стороны не пришли к соглашению.
«Новый генеральный директор Дамьен Комолли позвонил ему и спросил: «Мистер Гасперини, почему я должен взять вас в «Ювентус»? Убедите меня».
Тренер резко ответил: «Послушайте, это же вы мне позвонили, а не наоборот», – рассказал журналист Сандро Сабатини в подкасте Gekobet.news.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Tuttosport
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