«Гендиректор «Ювентуса» спросил у Гасперини: «Почему я должен взять вас? Убедите меня». Тот ответил: «Это же вы мне позвонили». Журналист Сабатини о переговорах с тренером

Сандро Сабатини рассказал о переговорах Джан Пьеро Гасперини с «Ювентусом».

В начале июня бывший тренер «Аталанты» подписал контракт с «Ромой » до 2028 года. Сообщалось , что «Ювентус » также был заинтересован в специалисте, но стороны не пришли к соглашению.

«Новый генеральный директор Дамьен Комолли позвонил ему и спросил: «Мистер Гасперини , почему я должен взять вас в «Ювентус»? Убедите меня».

Тренер резко ответил: «Послушайте, это же вы мне позвонили, а не наоборот», – рассказал журналист Сандро Сабатини в подкасте Gekobet.news.

Гвардиола о «Ювентусе»: «Главный клуб Италии, точно самый популярный. С нетерпением жду новой встречи с ним»