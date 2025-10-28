«Ноттингем» хочет 100-120 млн фунтов за Андерсона. «МЮ» и «Ньюкаслу» интересен хавбек
«Ноттингем Форест» оценивает Эллиота Андерсона в 100-120 млн фунтов.
Ранее стало известно об интересе к 22-летнему полузащитнику сборной Англии со стороны «Манчестер Юнайтед».
Также игрок привлек внимание «Ньюкасла». Обе команды уже заявили о своей заинтересованности, однако многие другие топ-клубы тоже пристально следят за футболистом, подчеркивает журналист Флориан Плеттенберг.
«Ноттингем» считает его ключевым игроком. За трансфер летом клуб потребует около 100-120 миллионов фунтов.
Действующий контракт Андерсона рассчитан до 2029 года. В нем не содержится пункта о сумме отступных.
В этом сезоне Эллиот сыграл 9 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей. Полная статистика доступна здесь.
