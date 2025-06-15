Пиастри на 22 очка оторвался от Норриса в чемпионате после столкновения в Канаде
Пиастри упрочил свое преимущество в личном зачете «Формулы-1».
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри финишировал четвертым на Гран-при Канады, Ландо Норрис сошел после столкновения с напарником.
Отрыв Пиастри вырос до 22 очков (198 против 176). Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, финишировавший вторым в Монреале, остается на третьей строчке в чемпионате и отстает от Оскара на 43 балла.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2025
Пиастри и Норрис столкнулись на Гран-при Канады – британец сошел с дистанции
Опубликовал: Михаил Ширяев
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