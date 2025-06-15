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Пиастри на 22 очка оторвался от Норриса в чемпионате после столкновения в Канаде

Пиастри упрочил свое преимущество в личном зачете «Формулы-1».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри финишировал четвертым на Гран-при Канады, Ландо Норрис сошел после столкновения с напарником.

Отрыв Пиастри вырос до 22 очков (198 против 176). Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, финишировавший вторым в Монреале, остается на третьей строчке в чемпионате и отстает от Оскара на 43 балла.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2025

Пиастри и Норрис столкнулись на Гран-при Канады – британец сошел с дистанции

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoМакларен
Гран-при Канады
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
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