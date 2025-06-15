«Спартак» рассматривает в центр полузащиты легионеров за 10-15 млн евро

«Спартак» хочет усилить полузащиту.

По данным Metaratings.ru, московский клуб продолжает поиски нового центрального полузащитника. В «Спартаке» рассматривают легионеров стоимостью 10-15 млн евро.

В прошлом сезоне в центре поля у «Спартака » играли Эсекиэль Барко, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Наиль Умяров и Данил Пруцев.