«Спартак» рассматривает в центр полузащиты легионеров за 10-15 млн евро
«Спартак» хочет усилить полузащиту.
По данным Metaratings.ru, московский клуб продолжает поиски нового центрального полузащитника. В «Спартаке» рассматривают легионеров стоимостью 10-15 млн евро.
В прошлом сезоне в центре поля у «Спартака» играли Эсекиэль Барко, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Наиль Умяров и Данил Пруцев.
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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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