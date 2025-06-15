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«Спартак» рассматривает в центр полузащиты легионеров за 10-15 млн евро

«Спартак» хочет усилить полузащиту.

По данным Metaratings.ru, московский клуб продолжает поиски нового центрального полузащитника. В «Спартаке» рассматривают легионеров стоимостью 10-15 млн евро.

В прошлом сезоне в центре поля у «Спартака» играли Эсекиэль Барко, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Наиль Умяров и Данил Пруцев.

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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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