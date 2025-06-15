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Райан Шерки: «Жду матча с «МЮ», чтобы его уничтожить. Мне не понравилось, что он обыграл «Лион»

Райан Шерки намерен отомстить «Манчестер Юнайтед».

«Я приехал выигрывать все матчи.

Мне не понравилось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион», потому что я лионец. Теперь я жду матча, чтобы его уничтожить», – сказал новичок «Манчестер Сити».

Шерки встречался с «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы в этом году. Первая игра завершилась со счетом 2:2, ответная – 4:5.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
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