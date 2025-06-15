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Ирина Роднина: «Проблемы в России есть и всегда будут. Не думайте, что когда-нибудь наступит время или есть страна, где проблем нет»

Роднина считает, что в России, как и в любой стране, всегда будут проблемы.

«Проблемы России? Я глобально мыслить не могу. Проблемы есть и всегда будут самым главным. По ходу жизни и того, куда и как мы движемся, всегда возникают проблемы.

Не думайте, что когда-нибудь наступит время или есть страна, город или место на земле, где проблем нет. Они везде есть.

У нас особое развитие государства, особый народ. Если сравнивать со всеми европейскими странами, Америкой, чисто исторически мы по-другому и в разные сроки развиваемся. Тут тяжело сравнивать.

В любой ситуации мы стараемся ориентироваться на лучшие варианты и предложения», — сказала депутат Госдумы Ирина Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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