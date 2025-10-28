  • Спортс
  • Роджерс покинул «Селтик». Клуб идет 2-м в чемпионате Шотландии, на 8 очков отставая от «Хартс»
14

Роджерс покинул «Селтик». Клуб идет 2-м в чемпионате Шотландии, на 8 очков отставая от «Хартс»

Брендан Роджерс ушел с поста главного тренера «Селтика».

Клуб идет на втором месте в чемпионате Шотландии, отставая от «Хартс» на 8 очков. 

Последние 40 лет чемпионом страны становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.

Роджерс возглавлял команду с 2023 года. Ранее специалист уже работал в клубе с 2016 по 2019 год.

«Селтик» может подтвердить, что главный тренер Брендан Роджерс сегодня подал в отставку. Клуб принял ее, и Брендан немедленно покидает свой пост.

Клуб высоко ценит вклад Брендана в развитие «Селтика» за два очень успешных периода его работы. Брендан покидает «Селтик» с нашей благодарностью за ту роль, которую он сыграл в период непрерывного успеха клуба, и пожеланиями ему успехов в будущем.

Решение о назначении нового главного тренера находится в процессе, клуб сообщит болельщикам об этом как можно скорее.

Мы рады, что в этот переходный период бывший главный тренер «Селтика» Мартин О’Нил и бывший игрок клуба Шон Мэлоуни согласились взять на себя руководство основной командой «Селтика». Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – говорится в официальном заявлении клуба.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Селтика»
