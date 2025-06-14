24 часа Ле-Мана. Гонка началась

Начинается гонка «24 часа Ле-Мана».

В Ле-Мане пройдет 93-е издание культового марафона – четвертый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC ) сезона-2025.

Старт – в 17:00 по московскому времени, с первого ряда борьбу начнут два гиперкара «Кадиллака».

Главные события гонки будут освещаться в хронике Спортса’‘:

Следим за «24 часами Ле-Мана»: главные события, аварии и обгоны

24 часа Ле-Мана. «Кадиллак» занял первый ряд в квалификации, «Порше» №5 стартует 3-й, лучшая из «Феррари» – 7-й