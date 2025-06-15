Хвича сделал 2 ассиста в матче с «Атлетико» на КЧМ. У вингера «ПСЖ» 6 (3+3) очков в 5 последних матчах
Хвича Кварацхелия набрал шесть очков в пяти последних матчах за «ПСЖ».
24-летний атакующий полузащитник «ПСЖ» дважды выступил в роли ассистента в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «Атлетико» (2:0, перерыв). На 19-й минуте счет открыл Фабиан Руис, на 46-й отличился Витинья.
Таким образом, Кварацхелия набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас» в пяти последних играх в составе парижан.
Хвича ранее сделал дубль в матче Лиги 1 с «Осером» (3:1) и забил «Интеру» (5:0) в финале Лиги чемпионов. Также у него был результативный пас в полуфинале ЛЧ против «Арсенала» (1:0).
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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