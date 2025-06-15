Пиастри и Норрис столкнулись на Гран-при Канады – британец сошел с дистанции

Пиастри и Норрис столкнулись в конце Гран-при Канады.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис столкнулся с напарником в конце гонки в Монреале. Норрис и Пиастри боролись за позицию и Ландо попытался обойти соперника, пойдя в атаку с левой стороны на старт-финишной прямой.

В итоге Норрис неправильно оценил количество свободного места, оставшегося на трассе, и задел болид напарника, что закончилось для него поломкой машины и сходом с дистанции.

В результате аварии на трассе появилась машина безопасности.

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