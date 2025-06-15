Кисляк интересен «Фенербахче». Моуринью положительно отозвался о хавбеке ЦСКА (TRT Spor)

«Фенербахче» интересуется 19-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком.

По данным TRT Spor, турецкий клуб изучил условия потенциального трансфера российского футболиста и собирается сделать предложеие.

Отмечается, что главный тренер Жозе Моуринью положительно отозвался о Кисляке , способном сыграть на нескольких позициях в полузащите.

В прошлом сезоне Кисляк поучаствовал в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.