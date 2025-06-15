Кисляк интересен «Фенербахче». Моуринью положительно отозвался о хавбеке ЦСКА (TRT Spor)
«Фенербахче» интересуется 19-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком.
По данным TRT Spor, турецкий клуб изучил условия потенциального трансфера российского футболиста и собирается сделать предложеие.
Отмечается, что главный тренер Жозе Моуринью положительно отозвался о Кисляке, способном сыграть на нескольких позициях в полузащите.
В прошлом сезоне Кисляк поучаствовал в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.
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