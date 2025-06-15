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Кисляк интересен «Фенербахче». Моуринью положительно отозвался о хавбеке ЦСКА (TRT Spor)

«Фенербахче» интересуется 19-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком.

По данным TRT Spor, турецкий клуб изучил условия потенциального трансфера российского футболиста и собирается сделать предложеие.

Отмечается, что главный тренер  Жозе Моуринью положительно отозвался о Кисляке, способном сыграть на нескольких позициях в полузащите.

В прошлом сезоне Кисляк поучаствовал в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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Опубликовано: Sports
Источник: TRT Spor
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