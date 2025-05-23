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  • Модрич уйдет из «Реала», Канада проиграла Дании в 1/4 ЧМ, «Барса» продлила Рафинью, Станкович забанен на 3 матча, Устюгов окончательно лишился золота Ванкувера и другие новости
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Модрич уйдет из «Реала», Канада проиграла Дании в 1/4 ЧМ, «Барса» продлила Рафинью, Станкович забанен на 3 матча, Устюгов окончательно лишился золота Ванкувера и другие новости

1. Лука Модрич объявил об уходе из «Реала» после 13 лет в клубе. Он выиграл 28 трофеев с «Мадридом».

2. Канада вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, пропустив от Дании на 58-й и 60-й минутах. Датчане впервые сыграют в полуфинале, а канадцы впервые с 2014-го не прошли четвертьфинальную стадию.

Соперником Дании в 1/2 финала станет Швейцария, а Швеция сыграет с США.

3. Биатлонист Евгений Устюгов окончательно лишился золота Ванкувера-2010. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию от него и Слепцовой. Кроме того, Россия окончательно лишилась победы в общем зачете Сочи-2014 после дисквалификации Устюгова.

4. КДК дисквалифицировал Деяна Станковича на 3 матча за поведение в игре с «Ростовом». Тренера «Спартака» удалили за споры с судьей Левниковым. 

5. «Барселона» и Рафинья продлили контракт до 2028 года.

6. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» взял верх над «Локомотивом-Кубань» в 7-м матче серии и вышел в финал

7. Игроки «Локомотива» получат около 1 млрд рублей премии за Кубок Гагарина, пишет Metaratings. Потолок зарплат в КХЛ – 900 млн рублей.

8. Трофей за победу в Кубке России разбился при производстве, сообщает Sport Baza. Новый хрустальный кубок еще не готов, матч пройдет 1 июня.

9. Кубок Стэнли. «Флорида» разгромила «Каролину» (5:0) во втором матче финала Востока (2-0 в серии). Бобровский в 3-й раз в текущем плей-офф сыграл на ноль, Свечников завершил игру с «минус 3» и малым штрафом за удар Ткачака по затылку. 

10. Плей-офф НБА. 38 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» во 2-м матче финала Запада (2-0 в серии). 

11. Ролан Гаррос. Медведев попал в одну четверть со Зверевым и Джоковичем, Рублев – с Синнером.

В женской сетке Соболенко сыграет с Рахимовой, Швентек попала в четверть с Паолини, Рыбакиной и Остапенко, Мирра Андреева – с Пегулой.

12. В ИТ-комитете Госдумы выступили против сокращения рекламного времени букмекеров на ТВ, пишет «Коммерсантъ».

13. «Локомотив» готов продать Тикнизяна за 2-3 млн евро. «Севилья» и «Верона» продолжают следить за игроком, сообщает Иван Карпов. Также сообщается, что его предложили «Спартаку».

14. «Крылья Советов» получили лицензию для игры в РПЛ в следующем сезоне. «Черноморец» не прошел лицензирование, пишет «СЭ». 

15. Стоимость школы Алины Загитовой в Казани составит 1–1,2 млрд рублей, сообщает «Бизнес Online».

16. Защитник «Севильи» Салас заранее сообщал друзьям о своих желтых карточках, чтобы заработать на ставках, выяснила полиция. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

17. Первая «Олимпиада на стероидах» пройдет в Лас-Вегасе в мае 2026 года.

18. Артем Дзюба выбрал «Друзей» самым любимым сериалом, предпочтя его «Игре престолов», «Во все тяжкие» и «Острым козырькам».

Цитаты дня.

Аморим о Гарначо вне старта в финале ЛЕ: «Сейчас легко говорить. А кто не реализовал момент в полуфинале с «Атлетиком»

Сергей Семак: «Ежегодно слышим, как в России ждут смену чемпиона. Побеждающая все время команда вызывает эмоции. «Зенит» будет делать все для болельщиков, их много по всей стране»

Загитова об увеличении губ: «Дайте мне жить просто спокойно свою жизнь. Каждый человек сам выбирает, как он хочет выглядеть»

Мендеш о Ямале: «Единственный игрок, который может выиграть «Золотой мяч». Разница между ним и остальными слишком велика»

Депутат Свищев: «Было бы неплохо, если бы Жилина погасила долг и перед государством. Думаю, там получится не миллион и даже не десять»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура42248 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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