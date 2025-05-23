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  • Бобровский сыграл на ноль во 2-м матче серии с «Каролиной», отразив 17 бросков. У него 3 шатаута в этом плей-офф – рекорд «Флориды» за один розыгрыш
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Бобровский сыграл на ноль во 2-м матче серии с «Каролиной», отразив 17 бросков. У него 3 шатаута в этом плей-офф – рекорд «Флориды» за один розыгрыш

Сергей Бобровский сыграл на ноль во 2-м матче серии с «Каролиной».

Вратарь «Флориды» отразил все 17 бросков «Харрикейнс» во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (5:0, 2-0). 

Шатаут в текущем плей-офф стал для 36-летнего россиянина 3-м.

Это новый рекорд «Пантерс» по числу сухих матчей за один розыгрыш, Бобровский превзошел свое же прошлогоднее достижение (2).

Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (2003, «Нью-Джерси», 7). Среди россиян лучшие результаты у Николая Хабибулина (2004, «Тампа», 5) и Андрея Василевского (2021, «Тампа», 5). 

В целом у Бобровского 5 игр на ноль в плей-офф в составе «Флориды». Это тоже рекорд клуба. Кроме него, шатауты делали еще только Джон Ванбисбрук (2) и Жозе Теодор (1). 

В 14 матчах в этом розыгрыше Кубка Стэнли у Сергея 10 побед при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,13. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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