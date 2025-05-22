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  • Сергей Семак: «Ежегодно слышим, как в России ждут смену чемпиона. Побеждающая все время команда вызывает эмоции. «Зенит» будет делать все для болельщиков, их много по всей стране»
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Сергей Семак: «Ежегодно слышим, как в России ждут смену чемпиона. Побеждающая все время команда вызывает эмоции. «Зенит» будет делать все для болельщиков, их много по всей стране»

Сергей Семак высказался об отношении к чемпионствам «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом страны на протяжении 6 последних сезонов. Перед заключительным туром Мир РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 63 очка – на одно меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

«Мы ежегодно слышим о том, как в России ждут смену чемпиона. Наверное, по-другому быть не может. Команда, которая последние годы все время побеждает, конечно, вызывает определенные эмоции.

Наша работа – добиваться побед для тех людей, которые поддерживают «Зенит» по всей стране, их достаточно много. Мы будем делать все для наших болельщиков», – сказал главный тренер «Зенита».

В 30-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» – с «Динамо». Все матчи тура пройдут в субботу, 24 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура38749 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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