Ролан Гаррос. Медведев попал в одну четверть со Зверевым и Джоковичем, Рублев – с Синнером
На «Ролан Гаррос» прошла жеребьевка мужского турнира.
В верхней четверти Янник Синнер стартует против Артура Риндеркнеша, а Джек Дрэйпер (5) – против Маттиа Беллуччи.
Андрей Рублев сыграет с квалифаером и может выйти на Синнера в 1/8 финала.
Во второй четверти Александр Зверев (3) встретится с Лернером Тьеном, а Новак Джокович (6) – с Маккензи Макдональдом.
Даниил Медведев (11) попал на Кэмерона Норри.
В третьей четверти Тэйлор Фриц (4) поборется с Даниэлем Альтмайером, а Лоренцо Музетти (8) – с квалифаером.
Роман Сафиуллин сыграет с Фрэнсисом Тиафу (15).
В нижней четверти действующий чемпион Карлос Алькарас встретится с Кеи Нисикори, а Каспер Рууд – с квалифаером.
Карен Хачанов (24) сыграет с Александром Вукичем.
Соревнования начнутся 25 мая. Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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