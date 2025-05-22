Ролан Гаррос. Медведев попал в одну четверть со Зверевым и Джоковичем, Рублев – с Синнером

На «Ролан Гаррос» прошла жеребьевка мужского турнира.

В верхней четверти Янник Синнер стартует против Артура Риндеркнеша, а Джек Дрэйпер (5) – против Маттиа Беллуччи.

Андрей Рублев сыграет с квалифаером и может выйти на Синнера в 1/8 финала.

Во второй четверти Александр Зверев (3) встретится с Лернером Тьеном , а Новак Джокович (6) – с Маккензи Макдональдом .

Даниил Медведев (11) попал на Кэмерона Норри .

В третьей четверти Тэйлор Фриц (4) поборется с Даниэлем Альтмайером, а Лоренцо Музетти (8) – с квалифаером.

Роман Сафиуллин сыграет с Фрэнсисом Тиафу (15).

В нижней четверти действующий чемпион Карлос Алькарас встретится с Кеи Нисикори , а Каспер Рууд – с квалифаером.

Карен Хачанов (24) сыграет с Александром Вукичем.

Соревнования начнутся 25 мая. Полностью сетка здесь .