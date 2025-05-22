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Ролан Гаррос. Медведев попал в одну четверть со Зверевым и Джоковичем, Рублев – с Синнером

На «Ролан Гаррос» прошла жеребьевка мужского турнира.

В верхней четверти Янник Синнер стартует против Артура Риндеркнеша, а Джек Дрэйпер (5) – против Маттиа Беллуччи.

Андрей Рублев сыграет с квалифаером и может выйти на Синнера в 1/8 финала. 

Во второй четверти Александр Зверев (3) встретится с Лернером Тьеном, а Новак Джокович (6) – с Маккензи Макдональдом.

Даниил Медведев (11) попал на Кэмерона Норри

В третьей четверти Тэйлор Фриц (4) поборется с Даниэлем Альтмайером, а Лоренцо Музетти (8) – с квалифаером.

Роман Сафиуллин сыграет с Фрэнсисом Тиафу (15). 

В нижней четверти действующий чемпион Карлос Алькарас встретится с Кеи Нисикори, а Каспер Рууд – с квалифаером.

Карен Хачанов (24) сыграет с Александром Вукичем. 

Соревнования начнутся 25 мая. Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoАндрей Рублев
logoЯнник Синнер
logoДжек Дрэйпер
logoДаниил Медведев
logoНовак Джокович
logoАлександр Зверев
logoМаккензи Макдональд
logoЛернер Тьен
logoРоман Сафиуллин
logoТэйлор Фриц
logoЛоренцо Музетти
logoКэмерон Норри
logoКарен Хачанов
logoКарлос Алькарас
logoКеи Нисикори
logoКаспер Рууд
logoФрэнсис Тиафу
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