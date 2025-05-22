Депутат Свищев: «Было бы неплохо, если бы Жилина погасила долг и перед государством. Думаю, там получится не миллион и даже не десять»

Свищев заявил, что государство потратило на Жилину «не миллион и даже не десять».

Ранее стало известно, что 17-летняя фигуристка Вероника Жилина хочет перейти в сборную Азербайджана. «Р-Спорт» сообщил, что она выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.

«Было бы неплохо, если бы Вероника погасила долг и перед государством, которое ее воспитало. Миллион рублей — это лишь небольшие расходы. А надо подсчитать, сколько в ее становление как спортсменки вложило государство.

Как посчитать? Методик много самых разных. Думаю, там получится не миллион и даже не десять. На каждого спортсмена, который дорастает до определенного профессионального уровня, уходят десятки миллионов рублей.

Я уже не говорю о технологиях и знаниях, которые передает наставник. Это и вовсе бесценно», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.