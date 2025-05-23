НБА. Финал Западной конференции. «Оклахома» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
Сегодня состоится 2-й матч финальной серии Западной конференции НБА.
«Оклахома» на своей площадке попытается увеличить преимущество в противостоянии с «Миннесотой» (1-0).
Финал Западной конференции
Второй матч
«Оклахома» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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