НБА. Финал Западной конференции. «Оклахома» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии

Сегодня состоится 2-й матч финальной серии Западной конференции НБА.

«Оклахома» на своей площадке попытается увеличить преимущество в противостоянии с «Миннесотой» (1-0).

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Второй матч

«Оклахома» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.