«Крылья Советов» получили лицензию для игры в РПЛ в следующем сезоне. «Черноморец» не прошел лицензирование («СЭ»)

«Крылья Советов» прошли лицензирование для участия в РПЛ.

«Спорт-Экспресс » сообщает что самарский клуб получил лицензию высшей категории, необходимую для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Черноморец », претендующий на выход в высший дивизион, не прошел лицензирование. Перед последним туром клуб из Новороссийска занимает третье место в Мелбет Первой лиге, набрав 61 очко, и сохраняет шансы на попадание в зону прямого выхода в Премьер-лигу – отставание от идущего вторым «Торпедо» составляет три очка.