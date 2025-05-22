Ролан Гаррос. Соболенко сыграет с Рахимовой, Швентек попала в четверть с Паолини, Рыбакиной и Остапенко, Мирра Андреева – с Пегулой

На «Ролан Гаррос» прошла жеребьевка женского турнира.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Камиллой Рахимовой , Чжэн Циньвэнь (8) – с Анастасией Павлюченковой.

Диана Шнайдер (11) встретится с квалифаером, Людмила Самсонова (19) – с Майар Шериф .

Во второй четверти Жасмин Паолини (4) сыграет с Юэ Юань , действующая чемпионка Ига Швентек (5) – с Ребеккой Шрамковой

Елена Рыбакина (12) поборется с Белиндой Бенчич .

Анастасия Потапова встретится с Линдой Носковой (29), Анна Блинкова – с Донной Векич (18), Полина Кудерметова – с Аленой Остапенко (21).

В третьей четверти Мирра Андреева (6) сыграет с Кристиной Букшей, Джессика Пегула (3) – с Анкой Тодони .

Дарья Касаткина (17) поборется с Катериной Синяковой, Наоми Осака - с Паулой Бадосой (10), Онс Жабер – с Магдаленой Фрех (25).

В нижней четверти Коко Гауфф (2) сыграет с Оливией Гадеки, Мэдисон Киз (7) – с квалифаером.

Екатерина Александрова (20) встретится с Лючией Бронцетти, Анна Калинская (30) – с Мари Бузковой .

Вероника Кудерметова поборется с Викторией Томовой, Эрика Андреева – с Сонай Картал,

Соревнования начнутся 25 мая. Полностью сетка здесь .