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Ролан Гаррос. Соболенко сыграет с Рахимовой, Швентек попала в четверть с Паолини, Рыбакиной и Остапенко, Мирра Андреева – с Пегулой

На «Ролан Гаррос» прошла жеребьевка женского турнира.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Камиллой Рахимовой, Чжэн Циньвэнь (8) – с Анастасией Павлюченковой. 

Диана Шнайдер(11) встретится с квалифаером, Людмила Самсонова (19) – с Майар Шериф.

Во второй четверти Жасмин Паолини (4) сыграет с Юэ Юань, действующая чемпионка Ига Швентек (5) – с Ребеккой Шрамковой

Елена Рыбакина (12) поборется с Белиндой Бенчич.

Анастасия Потапова встретится с Линдой Носковой (29), Анна Блинкова – с Донной Векич (18), Полина Кудерметова – с Аленой Остапенко (21).

В третьей четверти Мирра Андреева (6) сыграет с Кристиной Букшей, Джессика Пегула (3) – с Анкой Тодони.

Дарья Касаткина (17) поборется с Катериной Синяковой, Наоми Осака - с Паулой Бадосой (10), Онс Жабер – с Магдаленой Фрех (25).

В нижней четверти Коко Гауфф (2) сыграет с Оливией Гадеки, Мэдисон Киз (7) – с квалифаером.

Екатерина Александрова (20) встретится с Лючией Бронцетти, Анна Калинская (30) – с Мари Бузковой.

Вероника Кудерметова поборется с Викторией Томовой, Эрика Андреева – с Сонай Картал,

Соревнования начнутся 25 мая. Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoАрина Соболенко
logoДиана Шнайдер
logoКамилла Рахимова
logoИга Швентек
logoЛюдмила Самсонова
logoМайар Шериф
logoЖасмин Паолини
logoЮэ Юань
logoЕлена Рыбакина
logoАнастасия Потапова
logoБелинда Бенчич
logoЛинда Носкова
logoРебекка Шрамкова
logoМирра Андреева
logoАлена Остапенко
logoДонна Векич
logoАнна Блинкова
logoПолина Кудерметова
logoНаоми Осака
logoПаула Бадоса
logoДжессика Пегула
logoАнка Тодони
logoКоко Гауфф
logoОнс Жабер
logoМэдисон Киз
logoАнна Калинская
logoВероника Кудерметова
logoЕкатерина Александрова
logoМари Бузкова
logoЭрика Андреева
logoWTA
logoРолан Гаррос
logoВиктория Томова
logoМагдалена Фрех
logoКристина Букша
logoЛючия Бронцетти
logoОливия Гадеки
logoСонай Картал
logoЦиньвэнь Чжэн
logoАнастасия Павлюченкова
logoДарья Касаткина
logoКатерина Синякова
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