Первая «Олимпиада на стероидах» пройдет в Лас-Вегасе в мае 2026 года

Первые соревнования Enhanced Games , которые неофициально называют «Олимпиадой на стероидах», пройдут с 21 по 24 мая в Лас-Вегасе (США).

Об этом сообщили организаторы. В программу войдут три вида спорта: легкая атлетика (100 м, 100-110 м с/б), плавание (50 и 100 м вольным стилем, 50 и 100 м баттерфляем) и тяжелая атлетика (рывок и толчок).

На Enhanced Games не будет допинг-контроля. Соревнования пройдут на площадке Resorts World Las Vegas.

В случае установления мирового рекорда участники получат 250 тысяч долларов. Для бега на 100 м и плавания на 50 м вольным стилем отдельно полагаются бонусные призовые в 1 млн долларов.

На данный момент в списке спортсменов, подтвердивших участие в проекте, числится трехкратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Джеймс Магнуссен .

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