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Дзюба выбрал «Друзей» самым любимым сериалом, предпочтя его «Игре престолов», «Во все тяжкие» и «Острым козырькам»

Артем Дзюба назвал «Друзей» самым любимым сериалом.

Форвард ответил на вопросы в телеграм-канале сборной России.

«Очень странные дела» или «Клан Сопрано»?

– «Очень странные дела». 

«Очень странные дела» или «Игра в кальмара»?

– «Очень странные дела». 

«Очень странные дела» или «Острые козырьки»? 

– «Острые козырьки». 

«Острые козырьки» или «Слово пацана»?

– «Острые козырьки». 

«Острые козырьки» или «Твин Пикс»?

– «Острые козырьки». 

«Острые козырьки» или «Шерлок»?

– Блин, давай «Острые козырьки». 

«Острые козырьки» или «Черное зеркало»?

– «Острые козырьки». 

«Острые козырьки» или «Друзья»?

– «Друзья». 

«Друзья» или «Во все тяжкие»?

– «Друзья». 

«Друзья» или «Лихие»?

– «Лихие» мне очень понравились, но «Друзья». 

«Друзья» или «Игра престолов»?

– «Друзья».

Какой твой любимый сериал, который ты готов постоянно пересматривать?

– Наверное, «Друзья». Для меня это раз и навсегда, – сказал нападающий «Акрона». 

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал сборной России
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