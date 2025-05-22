Дзюба выбрал «Друзей» самым любимым сериалом, предпочтя его «Игре престолов», «Во все тяжкие» и «Острым козырькам»

Артем Дзюба назвал «Друзей» самым любимым сериалом.

Форвард ответил на вопросы в телеграм-канале сборной России.

– «Очень странные дела» или «Клан Сопрано»?

– «Очень странные дела».

– «Очень странные дела» или «Игра в кальмара»?

– «Очень странные дела».

– «Очень странные дела» или «Острые козырьки»?

– «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Слово пацана»?

– «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Твин Пикс»?

– «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Шерлок»?

– Блин, давай «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Черное зеркало»?

– «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Друзья»?

– «Друзья».

– «Друзья» или «Во все тяжкие»?

– «Друзья».

– «Друзья» или «Лихие»?

– «Лихие» мне очень понравились, но «Друзья».

– «Друзья» или «Игра престолов»?

– «Друзья».

– Какой твой любимый сериал, который ты готов постоянно пересматривать?

– Наверное, «Друзья». Для меня это раз и навсегда, – сказал нападающий «Акрона ».