Дзюба выбрал «Друзей» самым любимым сериалом, предпочтя его «Игре престолов», «Во все тяжкие» и «Острым козырькам»
Форвард ответил на вопросы в телеграм-канале сборной России.
– «Очень странные дела» или «Клан Сопрано»?
– «Очень странные дела».
– «Очень странные дела» или «Игра в кальмара»?
– «Очень странные дела».
– «Очень странные дела» или «Острые козырьки»?
– «Острые козырьки».
– «Острые козырьки» или «Слово пацана»?
– «Острые козырьки».
– «Острые козырьки» или «Твин Пикс»?
– «Острые козырьки».
– «Острые козырьки» или «Шерлок»?
– Блин, давай «Острые козырьки».
– «Острые козырьки» или «Черное зеркало»?
– «Острые козырьки».
– «Острые козырьки» или «Друзья»?
– «Друзья».
– «Друзья» или «Во все тяжкие»?
– «Друзья».
– «Друзья» или «Лихие»?
– «Лихие» мне очень понравились, но «Друзья».
– «Друзья» или «Игра престолов»?
– «Друзья».
– Какой твой любимый сериал, который ты готов постоянно пересматривать?
– Наверное, «Друзья». Для меня это раз и навсегда, – сказал нападающий «Акрона».