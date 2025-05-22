Трофей за победу в Кубке России разбился при производстве. Новый хрустальный кубок еще не готов, матч пройдет 1 июня (Sport Baza)
Трофей за победу в Кубке России разбился при производстве.
По информации Sport Baza, хрустальный кубок, который должны были вручить победителю матча ЦСКА – «Ростов», разбился на заводе за несколько дней до его передачи в РФС.
Сообщается, что трофей раскололся на несколько частей, и теперь его переделывают. Сроки передачи сместились с 19 на 23 мая и могут быть повторно перенесены.
По этой причине в соцсетях Фонбет Кубка России нет публикаций с фотографиями титула.
Отмечается, что раньше кубок производился на заводе «Русский хрусталь», но в этом году РФС не понравился их эскиз, и для производства был выбран другой подрядчик.
Решающий матч турнира состоится 1 июня в «Лужниках».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура38753 голоса
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости