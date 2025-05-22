Трофей за победу в Кубке России разбился при производстве. Новый хрустальный кубок еще не готов, матч пройдет 1 июня (Sport Baza)

Трофей за победу в Кубке России разбился при производстве.

По информации Sport Baza, хрустальный кубок, который должны были вручить победителю матча ЦСКА – «Ростов », разбился на заводе за несколько дней до его передачи в РФС.

Сообщается, что трофей раскололся на несколько частей, и теперь его переделывают. Сроки передачи сместились с 19 на 23 мая и могут быть повторно перенесены.

По этой причине в соцсетях Фонбет Кубка России нет публикаций с фотографиями титула.

Отмечается, что раньше кубок производился на заводе «Русский хрусталь», но в этом году РФС не понравился их эскиз, и для производства был выбран другой подрядчик.

Решающий матч турнира состоится 1 июня в «Лужниках ».